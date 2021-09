GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Eesti otsib rosinapanijat

KÕIGE ILUSAM AMETINIMETUS Kas te olete kuulnud ametist nimega „rosina­panija“? Kas pole ilus? Igatahes otsib üks Eesti ettevõte just selle töö tegijat.

LUKSUSLIK NÄDALAVAHETUS Teisest pensionisambast väljavõetud rahaga lustisid inimesed täiega suurtes kaubakeskustes, kandes koju televiisoreid, kohvimasinaid või ostes muusikariistade poest instrumente. Hea on end korrakski tunda „rahadega inimesena!“.

OMNIVA See pole esimene kord, kui Omniva oma pekkis postiteenusega siia rubriiki satub. Aga postifirma, mille töötajad õngitsevad pakist välja kliendi poolt tellitud vibraatori, ei ole normaalne. Seda enam, et kliendi käest pärast isegi vabandust ei tahetud paluda. Tellige sekspoest rõõmsasti, mida tahate – see on inimõigus –, aga kasutage teisi kullerteenuseid!