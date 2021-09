Tapetud mehe ema jahmatav avaldus: „Jutt oli, et enne ei liigu ei prokurör ega politsei, kui me ei maksa“

Poja kaotanud ema pettumine õigussüsteemis pole kahjuks midagi erakordset. Sel kevadel väljendas Harju maakohtus toimunud avalikul istungil oma sügavat rahulolematust ka Saaremaa tuntud arst Varje Haavel.

Tema poeg, apteegiäris tegutsenud 39aastane Mihkel Haavel suri mullu suvel rusikahoopidest saadud vigastustesse. Mihkel Haavel oli saripettur Liis Haaveli vend.

„Kolm kuud oli surmast möödas, tapjaga ei olnud tehtud midagi ja uurija ei tundnud meie vastu üldse huvi. Ainult nii palju, et esitage nüüd tsiviilarved (ilmselt mõtles ta tsiviilhagisid – EE),“ rääkis ema kohtule.

„Siis läks veel kaks kuud, pool aastat sai mööda, prokuröriga ühendust ei saanud. Pöördusime peaprokurör Parmase poole ja siis me nüüd oleme siin. Aasta on läinud, tulemust ei ole. Kui me arstidena sellist tööd teeks, oleks surnuaed kolmekordne.“

Ema sõnul nõuti temalt tohutut summat

Varje Haaveli sõnul ilmus ühel hetkel tema juurde poja Pirita majanaaber ja tuttav Karen Nikogosjan. Mees tahtis saada 25 000 eurot.