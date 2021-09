Ekspress kutsub põnevuse armastajad Eesti esimesele krimifestivalile

Jo Nesbø nimi ei vaja Eesti krimisõbrale tutvustamist. Iga tema uus raamat haaratakse ahnelt lettidelt nii meil kui ka rohkem kui 50 riigis, kus need ilmunud on.

Räige tapatöö šokeeris kogu Eesti avalikkust. Käivitati massiivne uurimine, juhtunuga tegeles Ülemnõukogu komisjon. Aastaid ringlesid spekulatsioonid, juhtunust on kirjutatud pikki lugusid ja raamatuid, välja on paisatud pööraseid süüdistusi tuntud Eesti ühiskonnategelaste kohta. Üks suur küsimus: kas praosti mõrv võis olla seotud tema tegevusega punakurjategijate paljastamisel ehk olla poliitiline tellimustöö, on siiani vastuseta.