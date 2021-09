SAHINAD | Kersti Kaljulaid saab mahtuniversaali

Koolides suur koroonasegadus



Lihtsustatud karantiininõuded, mis kehtivad koolides, on juba põhjustanud ohtlikku segadust. Nimelt on osa vanemaid lõdva randmega saatnud kooli lapsed, kellel on olnud lähikontakt koroonapositiivse inimesega.

Kas ei ole haridus- ja teadusministeerium või kool seda piisavalt selgitanud või on viga lapsevanemate liigses muretuses, aga kordame üle: väljaspool kooli koroonahaigega kokku puutunud laps peab jääma kohe eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni ei pea jääma koolis koroonahaigega kokku puutunud laps juhul, kui on täidetud mõlemad tingimused: a) tal ei ole ühtki haigustunnust ja b) tema test on negatiivne.

Paljud klassid on juba pooltühjad, sest vastutustundlike vanemate nohused lapsed istuvad viksilt kodus ja need, kes julgevad koolis nuusata, saadab õpetaja kohe tuldud teed koju tagasi. Tere, sügis!