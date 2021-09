Patuoinas Üllar Lanno: astus tagasi, vist võttis vastutuse, kuid kas oli ka süüdi?

Oli 2020. aasta september, koroonapandeemia teine laine kolkis terviseameti uksele. Sisenes uus juht. Esimesel tööpäeval küsis Üllar Lanno koosolekul alluvatelt: kas nad on märganud, et maja ees on lillekastid viltu? Lannole olevatki olnud iseloomulik käia mööda maja, nihutada toole ning panna linikuid ja kardinaid sirgeks. Reageerida üksikasjadele, ignoreerida suurt pilti. Nii nagu ta kulutas kümneid tuhandeid eurosid avalikku raha, et terviseameti endistelt kommunikatsioonitöötajatelt ­Simmo Saarelt ja Eike Kingsepalt sülearvuteid tagasi saada.

„Lanno juhtimisstiil on nagu helikopter. Tuleb kohale, ajab tolmu üles, läheb minema,“ kirjeldati eelmise aasta detsembris Eesti Eks­pressile. Praegugi räägitakse, et kirjeldus pole muutunud: ikka veel nagu naelapea pihta.

„Ma kuulsin täna sõna „lein“ küllalt tihti erinevatest osakondadest,“ ütles Lanno esmaspäeval, andes mõista, et terviseameti töötajatele tuli tema lahkumine ­šokina.