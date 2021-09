Miks ometi on koroona kiirtestide kasutus­juhendid nii küündimatult tõlgitud-toimetatud?

Eesti apteekides on koroona kiirtestid nõutud kaup, neid ostetakse palju ning sissetoojaidki on palju – üle 40 firma. Valdavalt on need Hiinas toodetud ja kahetsusväärsel kombel tunduvad ka karpidesse lisatud eestikeelsed juhendid toortõlkena hiina keelest.