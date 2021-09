Miks keegi siin riigis mitte millegi eest ei vastuta!?

Avalikkusel, teiste seas ka paljudel headel kolleegidel meediast, on väga lihtsakoeline arusaam poliitilisest vastutusest.

See käib üldjuhul nii, et kui keegi – mõni ametnik või, hoidku jumal, mõni poliitik – kuidagi koperdab, siis vastus on igaühel alati valmis: astugu tagasi. Kohe! Automaatselt! Keegi ikka nõuab tagasi astumist. Ja no ega siis ei sobi ka kõigil teistel enam vähemat nõuda.

Koperdanul on siis juba päris keeruline olukord. Kui punnid tagasiastumisele vastu, siis läheb nõudmine üha teravamaks, kuni lõpuks enamasti ei ole ikka midagi teha.