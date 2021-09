KUULA | 20 aastat metanoolitragöödiast: metanooliohvrid Enn, Leida, Merle ja teised elasid lihtsat Eesti elu. Sellised olid nende lood

Ta kohtas surmast pääsenuid, kes, odekolonn laua peal ja veekopsik kõrval, kirusid riiki. Nägi ellujäänuid, kes pisarsilmil palusid tänada arste, kes neid kannatlikult ellu tagasi tõid. Ta kohtas inimesi, kes end ise lähedase surmas süüdlaseks pidasid. Ja neid, kes arvasid, et parem on, et ta läks. Ta rääkis nendega, kes häbenesid rääkida. Ja nendega, kes oleks rääkinud rohkem, kui toona lehte mahtus.

Ta nägi ääretult sümpaatsete inimeste ääretut kurbust.

"Väikesed lihtsad lood, aga lõpp oli kõigil ühesugune," kirjeldab Madis Jürgen metanoolitragöödia ohvrite lähedaste 20 aastat tagasi räägitud meenutusi. Kuula helindatud lugu sellest, kuidas mäletab Madis artikli sündi ning mälestusi 10 metanooliohvri elust.

Kui kuulamiseks puudub võimalus, saab toonast lugu lugeda SIIT.