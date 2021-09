Krimikirjanik Jo Nesbø: kas kõik ei mõtlegi nii vägivaldselt kui mina?

„Olin vist teel Taani, kus pidin raamatu eest auhinna saama, kui lugesin väga kriitilist arvustust sellest samast raamatust. Omapärane vastuoluline moment. See heitis mulle ette eriti värvikaid piinamisstseene. Lugesin seejärel uuesti oma tekstist lõike, mis kriitikat said. Ja pidin nõustuma: kõik detailid polnud loo jutustamiseks vajalikud, läksin üle piiri.“

Kirjanik selgitab, et šokeerivad kirjeldused on vajalikud selleks, et tajuksime, mis on kangelase jaoks kaalul ja mille nimel ta võitlema peab.