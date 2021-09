Wilson on pannud suurlinnad ajajoonele. Alustades Eufrati ja Tigrise kallastele loodud Urukiast, 4000–1900 aastat eKr, lõpetades Lagosega tänapäeval, jalutab ta lugeja järjest läbi linnade just nendel perioodidel, kui see linn maailma mastaabis kõige olulisem oli. Nii mõnestki läbitavast linnast teab lugeja rohkem, kui kogumiku kaante vahele on jõudnud, iga ajaloolise suurlinna kohta on võimalus ise veel põhjalikumalt õppida. Kuid on käepärane ja nutikas raamatu hinna eest Ben Wilson endale giidiks palgata ning linnu tema pilguga vaadata.