GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Savisaar, "The Matrix", ABBA - kõik nad tulevad tagasi

Inglise keeles fear of going out, tõlkes „hirm välja minna“. Koroonapandeemia on põhjustanud uut tüüpi ärevuse: inimesed ei taha enam kodunt välja minna, kardavad seltskondi ja sotsiaalseid üritusi. Hüvasti fomo (fear of missing out) ehk hirm millestki ilma jääda...

