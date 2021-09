Kunstnik Laura Põld pälvis Claus Michaletzi preemia

Sel korral pälvis preemia Eesti kunstnik Laura Põld, kes osales messil näitusega "Dirt is a record. Soil is an archive", mis koosneb keraamilistest skulptuuridest ja objektidest, akvarellidest ja vaippiltidest. Lisaks Põllule olid auhinnale nomineeritud veel viis kunstnikku. Preemia võimaldaski Põllule sooloväljapaneku messil, samuti toetati tema messil osalemist rahaliselt ja preemia raames ilmub Põllu töödest järgmisel aastal ka kataloog.

Hiljuti asus Põld koostööd tegema Vilniuse kunstigaleriiga AV17, see galerii esindas teda ka Berliini messil. Juba järgmisel nädalal, 20. kuni 26. septembrini osaleb Põld koostöös AV17 galeriiga Šveitsis toimuval kunstimessil Volta Basel, kus ta paneb välja keraamilised skulptuurid. Lisaks ootavad Põldu tänavu veel näitused Soomes Turus ja Austrias Halle für Kunst Steiermarkis, 2022. aastal aga Tallinnas, Varssavis ja Vilniuses.

"2020 oli ehk pisut vaiksem, kuigi toimus kolm näitust ja raamat sai valmis, aga neid hetki õieti tähistada ei saanudki," räägib Laura Põld. "Sel aastal on aga olnud tegemist topelt, sest ära jäänud näitused on toimunud hiljem ja neid on olnud peaaegu igal kuul, olgugi et palju väiksemale publikule. Olen natuke vähem ringi reisinud, vähem saanud Eestis olla, kuigi igatsus Eesti järgi suur."

Laura Põld on õppinud keraamikat Eesti Kunstiakadeemias, maalikunsti Tartu Ülikoolis ning skulptuurikontseptsiooni ja keraamikat Linzi Kunsti- ja Disainiülikoolis. Ta on pälvinud mitmeid preemiaid, näiteks Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (2014) ja Köler Prize'i (2016). Põld elab ja töötab Viinis ja Tallinnas.