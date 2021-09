Valdek, 46: Sain teisest sambast 2300 eurot. Mõtlesin, kuhu see investeerida. Siis käisin ühel päeval poes ja nägin, et Saku Heledal on jumala normaalne allahindlus, aastaid polnud nii odavat hinda näinud.

Pikalt mõtlemist polnud, ostsin poe tühjaks. Siis läksin teise poodi, siis kolmandasse ja nii kogu päeva, sest ega seda Heledat palju ei osteta. Nüüd on garaaž õlut täis ja hea tuju mitmeks aastaks mõistliku hinnaga garanteeritud.

Ja kui vanaduses vaesus peale tuleb, siis viin taara ära. Praegu te naerate, aga kuulake mind, need mu pudelid on kümne aasta pärast rohkem väärt kui teie krüptoraha!