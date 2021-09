Rikkus kui needus ja õnnistus

„Valge lootos“ on stsenaristi-lavastaja-näitleja Mike White’i loodud uus kuueosaline seriaal, mille tootja on HBO. Sarja tegevus leiab aset Hawaii luksushotellis, kuhu on puhkama saabunud mitu eri seltskonda. Nende seas näiteks värskelt abiellunud paarike Shane ja Rachel, kus mees on väga jõukas, naine aga väga ilus. Rachel peab otsustama, kas jätkata oma karjääri keskpärase ajakirjanikuna või asuda tulevikus toetuma oma jonnakast jõmmist mehe rahakotile. Keskealine edukas äridaam Nicole on aga puhkusel koos paistes munandite käes vaevleva abikaasa Marki ja nende ärahellitatud lastega – pornosõltlasest Quinni ja bitšist Oliviaga. Kuna viimane on väga woke, siis on tal kaasas ka „etnilise vähemuse esindaja“ – sõbranna Paula.