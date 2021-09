SUUR LUGU | Seksuaalvägivalla ohvrid Eesti õigussüsteemi nõiaringis: kohtupidamine tundub sageli hoopis ohvri üle käivat

Ei saa välistada, et ta esitas loo vägistamisest selleks, et vanemad temaga ei pahandaks.

Ei ole alust eelistada tema versiooni.

Tema jutt ei ole järjepidev.

Ta rääkis erinevaid asju naistearsti juures, kodus, politseis ja kohtus.

Tema varasemad kogemused ja seksuaalkäitumine võivad olla asjakohased.

Videosalvestiselt on näha, et ta on varem osalenud seksuaalse alatooniga tegevuses. Tookord ta vastumeelt üles ei näidanud.

Ei ole võimalik veenvalt tuvastada, et ta ei tahtnud.

Ei ole võimalik veenvalt tuvastada, et ta palus lõpetada.

Ja nii edasi.

Need on mõned näited, kuidas Eesti kohtud on viimastel aastatel hinnanud vägistamisjuhtumeid. Kõik on riigikohtuni välja läinud ja mõned ülaltoodud seisukohad riigikohtunike omad. Näiteks see, et oluline võib olla ohvri varasem seksuaalkäitumine.

Selle artikli jaoks uurisin kohtulahendeid ja õigusametkondade määrusi, statistikat ja teaduskirjandust. Samuti suhtlesin nelja kuu jooksul enam kui kahekümne inimesega, kes oma töös vägistamisohvritega kokku puutuvad. Nad kohtuvad ohvritega arstikabinetis, terapeudi vastuvõturuumis, naiste varjupaigas, saadavad neid politseisse ja kohtusaali.

Lühidalt on olukord järgmine. Vägistamistest politseisse üldjuhul ei teatata. Kui teatatakse, ei pruugita menetlust alustada. Kui alustatakse, on väga suur risk, et politsei kannatanut menetluse käigus taasohvristab. Suur on ka tõenäosus, et menetlus lõpetatakse. Kui ei lõpetata ja asi peaks kohtusse jõudma, on tõenäoline, et kohtus traumeeritakse ohvrit uuesti. Kui seadus seda juhtumit üldse katab.