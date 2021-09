Kinoajaloo võimatu missioon: suure-eelarvelise ulmefilmi "Düün" ekraanile toomiseks oli viimane aeg

Taani režissöör Nicholas Winding Refn viskab 2013. aasta dokumentaalfilmis „Jodorowsky Düün“ õhku küsimuse – kui Frank Herberti ulmeromaan oleks jõudnud ekraanile enne Steven Spielbergi „Tähtede sõja“ lõputut saagat, kas siis oleks kogu Hollywoodi frantsiisipoliitika arenenud hoopis teistsuguseks? Küsimus, ehkki hüpoteetiline, on asjakohane, sest lavastaja Denis Villeneuve näitab oma ekraniseeringus Herberti ulmelise kujutlusmaailma mastaapsust. Selle efekti võib ka võrrelda „Tähesõdade“ esimese filmiga 1977. aastal, vaatamata sellele, et aeg on edasi läinud ja kinokunsti tehnilised võimalused mäekõrguselt kasvanud. Muidugimõista tuleb selle elamuse saamiseks minna kinno ja vaadata uut „Düüni“ soovitatavalt IMAXis.