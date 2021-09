Pühapäeval otsustatakse Euroopa Liidu saatus: kes saab uuesti kantsleriks pürgimast keeldunud Merkeli mantlipärijaks?

Jättes kõrvale Euroopa Liidu suhtes skeptiliselt või lausa vaenulikult meelestatud tegelaste valulised karjed, kuidas Brüsseli (mitte kellegi poolt valitud) bürokraadid dikteerivad rahvusriikidele, mida need tohivad ja mida ei tohi, tunnistavad ELi toimimist hoomavad inimesed, et kogu meie ühendust juhitakse ikkagi Saksamaa pealinnast Berliinist. Mis tähendab, et euroliidu poliitika määramisel on jäme ots endiselt rahvusriikide käes. Eriti suurte ning võimsate rahvusriikide. Saksamaa on meie kandi kõige suurem ja poliitiliselt ka kõige stabiilsem riik. Viimased kuusteist aastat on Saksamaad juhtinud kantsler (meie mõistes peaminister) Angela Merkel, kes on olnud kohakaasluse alusel faktiliselt ka Euroopa Liidu juht.

26. septembril toimuvad Saksamaa parlamendivalimised on tähtis sündmus. Sisuliselt on need ka uue kantsleri valimised, sest Saksamaa Liitvabariigi põhiseaduse järgi hääletatakse kantslerikandidaat ametisse parlamendis.