Söögisaated



Mu pere on minusse juurutanud austuse söögitegemise vastu. Kui ma saan teada, et keegi on kokandusfanaatik, kasvab mu respekt tema vastu kohe mitme punkti võrra. Ent kuna mul endal pole selle jaoks aega või ei oska ma seda leida, pean ma oma huvile teise väljundi leidma. Seega olen ma enda jaoks avastanud kokandussaated. Mitte ainult how-to-klipid, vaid ka elustiilisaated à la Anthony Bourdaini sarjad, VICE magazine’i „Chef’s Night Out“, aga miks mitte ka toredad toiduteemalised sarjad ETVst. Saated, mis kajastavad lisaks toidule ka kogukonda, mis köögikultuuriga kaasas käib, tekitavad minus hubase tunde.