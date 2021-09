Tehisintellekti uurija: õnnetusse sattudes ei tohi isejuhtiv auto arvestada ohvrite vanust või teisi tunnuseid

Iyad Rahwan, kas te olete juba istunud isejuhtivas autos?

Jaa, kümmekond aastat tagasi kasutasin neid peaaegu iga päev. Töötasin Masdar Citys, see on uus linn, mis on ehitatud Abu Dhabi lähedale kõrbe. Linn on ehitatud nii, et see oleks süsinikuneutraalne. Selles futuristlikus kohas pole tavapärast tänavaliiklust, seal võivad liigelda vaid arvuti juhitud elektriautod.

Kas te usaldasite tehnikat?

Mis asja, see oli kohutav! Sageli jäid autod, millega tahtsin sõita tööle või koju, lihtsalt kuskile seisma. Ainus, mida teha sai, oli vajutada hädaabinuppu, aga tihti polnud sellestki tolku. Õnneks liikusid autod spetsiaalsetes maa-alustes tunnelites, nii et keegi ei sattunud ohtu. See tehnika oli alles algusjärgus. Aga kui see toimis, olid paljud minu külalised vaimustuses. Nende jaoks oli sel tuleviku eelmaitse.