Käed eemale elektrist, fossiiliarmastajad!

Elekter on väga kallis. Eestis, kogu Euroopas, tegelikult üle ilma. Kus särtsu saamiseks gaasi ja sütt kulub, seal on hinnasurve laes.

Harjumuspärased Eesti fossiilenergia kaitsjad, põlevkivitöösturid ja nende käepikendused muudest sektoritest on varmalt jaol: süüdi on Euroopa vilets kliimapoliitika, kohutavalt kahjulik süsinikukvootidega kauplemise süsteem ja kvootide kõrge hind.

See pole isegi veerand tõde, aga see ei sega kedagi. Ammugi mitte parteilasi, keda valimiste eel niisugustest teemadest eemal hoida on sama võimatu nagu päästa keset savanni vedelevat lihakäntsakat raisakotkaste käest.