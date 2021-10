OTSEÜLEKANNE KRIMIFESTIVALILT | Juri Ustimenko veretööd uurinud politseinik: üks tema ohvritest oli lapsepõlves minu mängukaaslane

Estonia katastroof on suurim tragöödia, mis on juhtunud meie iseseisvuse taastamise järel. Siiamaani on aga väga paljude inimeste jaoks paljud küsimused vastuseta. Selles küsimuses valitseb ühiskonnas äärmiselt suur usalduse kriis.

Väga paljud inimesed ei usalda ametliku uurimisraporti järeldusi, veel rohkemad aga küsivad, kas kõike on uuritud avatult, läbipaistvalt ja piisava põhjalikkusega.

Miks see nii on? Kuidas oleme siia jõudnud? Milleks seda Estonia katastroofi enam uurida? Mida me loodame sealt enam leida? Miks me rahule ei jää?

Kuidas jälki kurjust peatada, kuidas seda kinni püüda? Kuidas see praegugi, 20 aastat hiljem edasi elab.

Vähe on Eesti inimesi rohkem šokeerinud kuritegusid, kui koos kaaslasega palju inimesi tapnud, mitmeid rängalt haavanud ning rohkelt röövimisi toime pannud sarimõrvar Juri Ustimenko saaga. Tanel Tiks oli üks kahest Ustimenkoga enim kokku puutunud politseinikust.

Tiksi sõnul oli üks Ustimenko ohvritest, Küti Äris müüjana töötanud Indrek tema lapsepõlve mängukaaslane. "Eesti on väike".

Mida tähendab ajakirjaniku jaoks keeruliste krimilugude ja organiseeritud kuritegevuse kajastamine? Kuidas see on muutunud?

Oma kogemuste üle arutlesid Mihkel Kärmas, Rasmus Kagge ja Matthias Kalev.

Endine ajakirjanik Kagge juhtis tähelepanu, et kui 90ndate alguses sai ajakirjanik hommikul valida, kas minna allilmaliidri mõrva, pommiplahvatuse või mõne muu räige kuriteo kohtuprotsessile, siis nüüdseks on elu Eestis kordades rahulikumaks muutunud. "Eestist ongi saanud vaikne ja igav Põhjala riik."

Juba palju aastaid räägitakse meil väga palju rahapesust ja “mustadest” miljarditest, mis läbi Eesti ja teiste Balti riikide idast läände on voolanud. Samal ajal ei ole aga mitte kedagi selle eest kinni nabitud. Miks see nii on? Selle teemal arutlesid teemat väga põhjalikult uurinud ning suurepärase raamatu “Pestud miljonid” kirjutanud Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler ning aastaid juhtiva riigiprokurörina rahapesu uurimise eest vastutanud Steven-Hristo Evestus.

Kas vangla parandab kurjategijat? Kas kedagi üldse parandab? Kas kuriteoga hakkama saanud inimese karm karistamine aitab ohvrite ja ühiskonna valu heastada? Sel teemal arutlesid kohapeal endine kinnipeetav ja nüüdne edukas ettevõtja Kaarel Kuik ning Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna juhataja Jako Salla.

Kuigi hinnangul kehtivad Eestis kinnipeetavatele topeltkaristused, mis vangide rehabiliteerimisele ühiskonda kuidagi kaasa ei aita. "Näiteks ei saa ma aru, miks Eestis - erinevalt Soomest, kus on selle jaoks spetsiaalsed kambrid - ei tohi vangid suitsetada."

Salla sõnul on Eesti vanglates väga palju hästi, aga samas ihaldatakse süsteemina muust ühiskonnast täielikult isoleerivat vanglat.

Endine staažikas narkopolitseinik ja praegune MTA narkotalituse juht Margus Raspel töötas kaheksa aastat Hollandis Europolis. Raspeli sõnul on Holland muutunud Euroopa narkokesklaoks, kus töötab ja avastatakse ka palju narkolaboreid.

Avastatud narkolaadungitest meenutas Raspel, kuidas kümmekond aastat tagasi leiti Eestist ligi 48 kilo kokaiini, mis oli pandud Venezuelast siia saadetud kohvi sisse. "Kokaiin mitte polnud pandud, vaid impregneeritud kohvi sisse."

Raspel rääkis ka Peruus 2013. aasta oktoobris kuue kilo kokaiini vedamisega vahele jäänud Anneli Kolgi ja Anna Maarja Grossi juhtumi seisust. Üheksaks aastaks vangi mõistetud eestlannadest on Anne Maarja juba vanglast väljas, kuid ei tohi veel Peruust lahkuda.

Praost Harald Meri ja tema koduabilise Valve Kleini mõrva pakse toimikuid uuriv ajakirjanik Madis Jürgen rääkis surnukehade leidmisele eelnenud sündmustest. "Surnukehad leiti kuus päeva hiljem 12 kilomeetri kauguselt ühes karjäärist. Sealt liiva kaevandanud ekskavaatorijuht märkas, et seal lumesulamise tiigis on kaks labidat...."

Festivali esimese külalisena astus lavale Soome menukirjanik Max Seeck. Aastatel 2005-2008 Tallinnas Concordia ülikoolis õppinud Seeck alustas professionaalse kirjutamisega aastal 2013, kui tundis, et on ettevõtjana oma karjääriga ummikusse jõudnud. "Krimikirjandus meeldib mulle - Stieg Larsson, Jo Nesbo, Jens lapidus, Lars Kepler jne. Tundsin, et tahan sellest maailmast osa saada."

