Hans H. Luik: teejuht oivalise ajakirjanduse juurde

Võtsin Edasi.org juhi Janeck Uibo palvel ette kirjutada Edasile arvustus, selline innustav ja hariv. Sain toimetuselt ka virna paberajakirju, nii vajalikke mu niigi looka vajunud raamaturiiulitega kodus. Algatuseks üritasin paigutada viieaastase ajakiri konteksti ja ma nägin Eesti meedia enneolematut rikkust. Peavoolust väljaspoole on meil tekkinud rida erarahaga loodud keskkondi, kus tehakse nii uurivat kui heietavat ajakirjandust ning uudiseid: Geenius, Sharpminder, Levila, Ypsilon, Edasi, Objektiiv. Maksumaksja toel saab lugeda ka Diplomaatiat, Sirpi, Müürilehte, KesKust… See on lugude, videote, arvamuste ja esseede meri. Parteidelehed veel lisaks, kui kellegi veel isu on. Selle kõige jälgimiseks pidin mõnda aega ignoreerima sotsiaalmeediat, ja tore oligi.

Minus kui kirjastajas on Edasi ikka kadedust tekitanud, eelkõige kolumnistide nimekiri: need keskealised ja vanad inimesed kirjutavad hästi (ma ei tea, kui palju selle taga on toimetajatööd).