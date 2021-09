Mürgel koroonaandmetega. Terviseamet: statistikat ei saa vaadata kirvemeetodil

Teadlased ja president Toomas Hendrik Ilves pahandavad terviseametiga: statistikat näidatakse valesti. „Terviseametil on ülbus teatada, et "need on meie andmed" (mis on lausvale) ja et "me näitame andmed nagu ise tahame",” kirjutab president Ilves Twitteris.

„Terviseameti esitatud andmed on õiged, kuid esitamisviis on vale. Andmete esitamisel ei tohiks muutuda ühe telje väärtused keset graafikut," kommenteerib andmete ja riigijuhtimise teadlane Keegan McBride Eesti Päevalehele.

„Ma ei näe mitte mingit põhjust selleks, et neid vanusegruppe niiviisi esitleda, nagu nemad seda teinud on," räägib teadusnõukoja liige ja matemaatik Krista Fischer.

Kriitika all on koroonaraport, mida on terviseamet on suurema osa pandeemia ajast igal nädalal välja andnud.