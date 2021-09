Erootika ja huumoriga ühiskonna tabuteemade vastu

Paul Verhoeveni „Benedetta“ on tõusnud aasta skandaalseimate filmide hulka juba enne, kui ta Eestis kinolevissegi on jõudnud. Sel suvel Cannesi festivalil esilinastunud filmi pressikonverentsil esitati 83aastasele režissöörile küsimusi põhiliselt ühe rekvisiidi, nimelt Neitsi Maarja kujust voolitud puust dildo kohta, ning Venemaa keelas hiljuti „Benedetta“ kinolevi filmi sobimatu sisu tõttu ära. Aga pole ka ime – kui ühte filmi tuua kokku sellised ühiskonna valuläve torkivad teemad nagu katoliku kirik ning homoseksuaalsed suhted, on provokatsioon ilmselgelt õhus.