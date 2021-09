Liberalism ei ole hoidnud ära mitte ühtegi ülekohut ega sotsiaalset kollapsit

Peeter Olesk on kirjandusteadlane. Ta kuulus Mart Laari esimesse ja Andres Tarandi valitsusse.

Ei mäleta enam, missugune nõukogude ajaloolane mõtles välja selle totruse, nagu oleks Venemaal ja tema poolt okupeeritud territooriumitel võinud ükskord ennemuiste jätta vahele algul orjandusliku korra, hilisemates käsitlustes ka kogu antiigi Musta mere läänekaldast kuni Pürenee poolsaare ja Lääne-Aafrikani. Põhja-Venemaa feodalismi asjatundlikud uurijad seda jama igatahes omaks ei võtnud, nii et kes vähegi tundis Venemaa kloostri- ja mõisamajandust, teadis väga hästi, kaua teispool Peipsit pärisorjus kestis ja mis oli enne seda.

Lugedes praegusel ajal eri masti liberaalidest, sotsialistidest ja konservatiividest tänapäeva Eestis, tulevad mulle nood kunagised orjanduse vahelejätjad vägisi meelde. Umbes nii, et eile olid nad veel NLKP-lised kommunistid ning teised punased alamväelased, täna on nad üleöö saanud iseseisvateks liberaalideks ja sotsiaaldemokraatideks ning homme on nad juba võimul.