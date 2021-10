Kui hästi praegu pileteid ostetakse?

Helen Sildna näitas hiljuti riigikogus kultuurieelarve kärpimise arutelul hästi huvitavat graafikut: kuidas piletimüük on Eestis kahanenud võrreldes aastaga 2019. Aastal 2019 oli teatud perioodil müüdud miljon piletit, tänavu on sel perioodil müüdud 400 000 piletit. Kahanemine on rohkem kui kaks korda.

Minu vaatest on praegu asi paremaks läinud. Kui oli lockdown, kui oli suur COVIDi teadmatus, siis ei ostnud keegi pileteid. Nüüd on vist inimestel eluisu tagasi, nad tahavad väljas käia ja trend on hoopis positiivne.