Eestilt asüüli palunud afgaanlanna 42 päeva Talibani võimu all: "Kõik mu unistused ja plaanid on purunenud"

Elu Talibani all kirjeldab Kabulis elav noor naine. Septembri algul käis ta veel naiste meele-avaldusel, nüüd on aga lootust kaotamas. Tööle teda ei lubata, sääste jätkub veel vaid lühikeseks ajaks. Naise kaitseks ei avalda me tema nime.