FBI luges Eesti allilma salajasi vestlusi nagu avatud raamatut

Septembri algul vahistatud Marko Muidre ihkab vabadusse. Kui Tallinna ringkonnakohus talle sel nädalal sõna andis, esitas ta muu hulgas üllatava põhjenduse.

„Prokurör ei öelnud, et minu firma ruumidest võeti kaasa kolmandate isikute kunsti,“ ütles Muidre. See on probleem, millega ta tahab tegeleda. „Maalide väärtus ületab viis miljonit.“

Viis miljonit eurot?! Võrdluseks – Eesti kunsti suurnime Konrad Mägi maale on müüdud ainult veidi kallimalt kui 100 000 eurot tükk.

47aastane Muidre on üks vähestest eestlastest, kes ajas oma asju An0mi krüpteeritud side vahendusel. Mees ei teadnud, et kogu tema suhtlus käis läbi FBI arvutitest.

Kogu kohtuasja ümbritseb suur salapära. Järgnevalt see, mida meil õnnestus teada saada.