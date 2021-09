GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Lehepuhur on tagasi!

KULDNE SÜGIS Lõpuks ometi on kohale jõudnud õige sügisilm kuldsete viltuste päikesekiirte, punaste vahtralehtede ja jahedate tuulevaiksete hommikutega. Nautige kuldrenette, seeni, päikest ja valgust niipalju kui veel saab, kuus kuud Mordorit on meie poole teel.

NUHTLUSISENDI LÕPUTU KÜÜNLAPÄEV Jälle on linnas puude all ja ümber liikumas inimesed lehepuhuriga. Vähe sellest, et nende tegevus tundub kergelt naeruväärne - see on keskkonnavaenulik ning ikka kohutavalt haisu- ja mürarikas!