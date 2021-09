Investorite lootus Aavo Kärmas särab nagu päike: "Poliitikute jaoks võib ta isegi liiga aus ja siiras olla"

Neli kevadet tagasi langes Aavo Kärmas sotsialistliku poliitafääri ohvriks. Eesti Posti nõukogu oli valmis pikendama tema juhatuse esimehe lepingut, kuid siis sekkus sotsist ettevõtlusminister Urve Palo, kellele ei istunud postkontorite sulgemine, perioodika kojukande hinnatõus ja palju muud.

„Reformierakond oli seda meelt, et Eesti Post tuleb maha müüa. Kärmas pidi seda ette valmistama ja käisid jutud, et ostjagi on välja valitud,“ räägib Palo. „Kui aga müüd sellise ettevõtte maha, saab keegi aegade lõpuni magusa tüki, sest sa saad alati universaalteenuse hinda tõsta. Keegi ei ehita ju kõrvale teist postkontorite võrku. Oleks tekkinud uus Leedo case.“

Kärmas tunnistab, et eelmise ministri Kristen Michali ajal arutati tõesti firma erastamist. Kuid selliseid otsuseid ei langeta direktor, see on ikka omaniku teha.

„Üks mu tuttav lubas panna Palole ausamba lolluse eest,“ muigab tema endine kolleeg, praegu riiklikku transpordiametit kamandav Kaido Padar.