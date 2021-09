Eesti Proviisorapteekide Liidu juhatuse liige: kiirtestide usaldusväärsuse õõnestamine ei ole rahvatervise huvides mõistlik

Loo autori kommentaar: pandeemiavastases võitluses ei ole mõistlik jätta inimesi hoiatamata, et sülje kiirtesti puhul on kodus lihtne saada valenegatiivne vastus

Kerttu Jänese

Tegu ei ole vaid meie artiklis esinenud erandjuhtumitega, seda juhtub Ekspressile teadaolevalt sagedamini. Artiklis ei ole avaldatud kahtlust nina eesosast või ninaneelust võetavate kiirtestide suhtes.

Kuna Joysbio testi kasutusjuhend on tavakasutajale väga raskesti jälgitav ja Ekspressile on teada mitmeid juhtumeid, kus süljetestid on andnud valenegatiivse vastuse (seda ka sümptomite 1.-4. päeval), siis saatsime Joysbio testi karbi pildi Terviseametile. Meile vastas meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist Piret Põiklik: "Pildil on ainult professionaalseks kasutamiseks toodetud test."

Klient aga oli palunud mitmetest apteekidest just ise kodus kasutamiseks mõeldud testi.

Siit https://epal.ee/uudised/antigeeni-kiirtestide-muuk-apteekides saab lugeda: "Terviseamet lubab apteekides müüa professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirteste. Apteekri kohustus antigeeni kiirtesti väljastamisel on jagada järgnevat teavet: 1. Informeerida patsienti, et tegu on professionaalseks kasutamiseks mõeldud testiga."

Rõhutame: seda ei tehtud meie testi raames üheski apteegis mitte ühelgi korral. Lõviosa ostjatest ei tea kindlasti ise pakile trükitud märgiste tähendusi ega oska hakata apteekriga vaidlema.

Siit https://www.terviseamet.ee/et/uudised/meditsiinilised-maskid-ja-covid-19-kiirtestid saab lugeda: "Koduseks kasutamiseks mõeldud testi pakendil peab olema sellekohane info ja C E-märgise juures (tavaliselt kohe järel või all) on neljakohaline number. Kui keegi müüb professionaalset testi koduseks kasutamiseks, siis palume ka sellest meile samal aadressil teada anda mso@terviseamet.ee."

Siit https://www.terviseamet.ee/et/covid-19-antigeeni-kiirtestid saame lugeda: "On esinenud juhuseid, kus ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud teste üritatakse müüa kui enesetestimiseks sobivaid teste. Terviseamet palub ostjatel olla tähelepanelik, et vältida olukorda, kus ekslikult ostetakse koduseks kasutamiseks meditsiinitöötajatele toodetud kiirtest. Kui selline olukord peaks tekkima, on tarbijal õigus test müüjale tagastada."

Näeme vastuolu, et siit https://epal.ee/uudised/antigeeni-kiirtestide-muuk-apteekides saab lugeda: "Antigeeni testi ei ole mõtet teha, kui puuduvad sümptomid või kokkupuutest COVID-19 haigega on möödunud ainult paar päeva."

Aga siit https://www.apotheka.ee/teenused/enesetestimine/ lugeda: "Pakume võimalust viia apteegis läbi COVID-19 kiirtest apteegitöötaja juhendamisel. Testima ei võeta inimesi, kellel on põhjust kahtlustada ägedat COVID-19 haigust (mh sümptomaatilised või lähikontaktsed inimesed)."