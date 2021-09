Eesti Ekspress kirjutas eile SIIN , et apteekides pakutakse kodus kasutamiseks süljel põhinevaid koroona kiirteste, mis on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Ekspressile teadaolevalt näitavad need sageli ka valenegatiivset tulemust. Seepeale jagas lugeja Ekspressiga ka oma pere jahmatavat kogemust.