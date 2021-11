Sõltuvusttekitav tõsielusari toob pinnale õudseid mälestusi põhikoolist

Telesarjade kuldne ajastu hakkab vähemalt mõneks ajaks läbi saama. Maailmavallutuse algusaastatel sarjadesse miljoneid dollareid valanud Netflix on aru saanud, et kui inimesed on juba kuutasuga platvormile registreerunud, vaatavad nad ükskõik mida. Ning mis võiks ühe tööpäevast väsinud televaataja paremini argielu õudustest välja raputada kui tõsielusari?

Kõige tähtsamad asjad kõigepealt: „The Circle“ on loll, tõesti loll sari.