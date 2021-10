KRIMIFESTIVAL I Estonia huku uurimine - kuidas oleme jõudnud seisu, kus oleme? Mida loodab leida äsja uurimisretke lõpetanud Margus Kurm?

Räige tapatöö šokeeris kogu Eesti avalikkust. Käivitati massiivne uurimine, juhtunuga tegeles Ülemnõukogu komisjon. Aastaid ringlesid spekulatsioonid, juhtunust on kirjutatud pikki lugusid ning ka raamatuid, välja on paisatud pööraseid süüdistusi tuntud Eesti ühiskonnategelaste kohta. Üks suur küsimus: kas praosti mõrv võis olla seotud tema tegevusega punakurjategijate paljastamisel ehk olla poliitiline tellimustöö, on siiani vastuseta.

Esimesena kohtume auhinnatud Soome krimikirjaniku Max Seeckiga. Soome kirjaniku Max Seecki psühholoogilise trilleri „Uskmatu“ tõlkeõigused on müüdud neljakümnesse riiki ja seriaaliõigused Hollywoodi. Maxi raamatu ingliskeelne tõlge pealkirjaga „The Witch Hunter“ jõudis hiljuti The New York Timesi ülimainekasse bestsellerite nimekirja. Ainus varem samasse nimekirja jõudnud Soome päritolu teos on kirjandusklassiku Mika Waltari mastaapne ajalooline romaan „Sinuhe, egiptlane“ 1949. aastal.

Külastajate ette astuvad hinnatud krimikirjanikud (sealhulgas Põhjamaade krimikirjanduse suurim staar Jo Nesbø), tippajakirjanikud, kes kohtu- ja krimisaagasid aastaid uurinud ning uurijad ja tunnistajad, kes on ise panustanud sellesse, et kurjategijad ei jääks tabamata.

Jo Nesbø nimi ei vaja Eesti krimisõbrale tutvustamist. Iga tema uus raamat haaratakse ahnelt lettidelt nii meil kui rohkem kui 50 riigis, kus need ilmunud on. Tegemist on menukaima põhjamaise autoriga, kelle loodud detektiiv Harry Hole otsib selgus kõige süngemates lugudes.

Aastaid on Eesti sattunud maailma uudisvoogu ka ühe tõeliselt negatiivse teemaga - meie osaga rahvusvahelise narkokaubanduse ahelates. Eestlased on olnud nii narkootikume vedavate laevade kaptenid kui ka lihtlabased “narkomuulad”, oma kehas või pagasis narkootikume üle piiri vedanud õnne- ja rikkuseotsijad, keda narkokartellid on küüniliselt ära kasutanud.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Madis Jürgen võttis veelkord ja varasemast märksa põhjalikumalt ette Harald Meri ja Valve Kleini mõrva uurimise ning on sellega tegelenud juba kuid. Esimest korda on avalikkusel juurdepääs juurdlusega seotud ja varem salastatud olnud materjalidele, seni peidetud uurimisversioonidele ning tõenditele.

Mis sellele järgnes ja kuidas said võimalikuks Ustimenko ja tema saatja kuriteod, kuidas neile jälile saadi, sellest räägitakse Krimifestivalil põhjalikult. Loos on palju uskumatuid ning seni avaldamata pöördeid, teeme tutvust Eesti tippuurijate hea tööga ning näeme Ustimenkot oma kuritegudest aru admas.

Mida tähendab ajakirjaniku jaoks keeruliste krimilugude ja organiseeritud kuritegevuse kajastamine? Kuidas see on muutunud?

Juba palju aastaid räägitakse meil väga palju rahapesust ja “mustadest” miljarditest, mis läbi Eesti ja teiste Balti riikide idast läände on voolanud. Samal ajal ei ole aga mitte kedagi selle eest kinni nabitud. Miks see nii on? Mida tähendab rahapesu uurimine? Miks mitmed suured uurimised on lennanud vastu taevast? Miks me räägime Eesti rahapesust, kui suurusjärkude võrra rohkem pestakse läbi Lääne-Euroopa suurriikide pankade?

Eesti Ekspressi ajakirjanik Kirsti Vainküla on pühendunud põhjalikult erinevate juhtumite uurimisele ja toonud välja uskumatuna tunduvaid seiku. Laval arutlevad uurimise käigu üle Ustimenko uurimisgrupi liige kriminaalpolitseist Tanel Tiks ja Greete Lehepuu Eesti Ekspressist.

Estonia huku uurimine - miks ja kuidas oleme jõudnud seisu, kus oleme?



Mida loodab leida äsja uurimisretke lõpetanud Margus Kurm?

Estonia katastroof on suurim tragöödia, mis on juhtunud meie iseseisvuse taastamise järel. Siiamaani on aga väga paljude inimeste jaoks paljud küsimused vastuseta. Selles küsimuses valitseb ühiskonnas äärmiselt suur usalduse kriis.

Väga paljud inimesed ei usalda ametliku uurimisraporti järeldusi, veel rohkemad aga küsivad, kas kõike on uuritud avatult, läbipaistvalt ja piisava põhjalikkusega. Kas avalikkusele, ohvritele ja nende lähedastele on antud parimad võimalikud vastused? Kas üldse on küsitud kõiki õigeid küsimusi?

Noore Eesti riigi kriminaaluurimise võimekus oli veel lapsekingades ning see tähendab, et uurimises läks suur osa Rootsi ja Soome organite kätte. Ka nende meile sõbralike riikide suhtes on ühiskonnas Estonia uurimise küsimuses tugev usaldamatus.

Usalduse kriisi kohta on ilminguks seegi, et erinevaid osapooli ei õnnestu korraga ühele lavale tuua.

Miks see nii on? Kuidas oleme siia jõudnud? Milleks seda Estonia katastroofi enam uurida? Mida me loodame sealt enam leida? Miks me rahule ei jää?

Seda arutavad Krimifestivali laval Estonia teemadel kümneid lugusid teinud Mihkel Kärmas, äsja oma alternatiivse uurimisretke lõpetanud Margus Kurm (videosilla vahendusel Saksamaa rannikult) ja ise Estonialt pääsenud Eesti diplomaat ja Eesti Vabariigi peakonsul Peterburis Carl Eric Laantee Reintamm.