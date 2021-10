Perverdi saatus: räiget seksuaalkurjategijat R. Kellyt ähvardab eluaegne vangistus, totaalne pankrot ja tummaks jäämine

R'n'B-muusika superstaaril R. Kellyl on hädasti raha tarvis. Ta on tänaseks küll pikalt kinnipidamisasutuses (alates juulist 2019) istunud, mistõttu on tema igapäevased kulud minimaalsed, kuid Kellyl on kohtutes üleval sedavõrd palju tõsiseid kriminaalsüüdistusi ja tsiviilhagisid, et juba tema advokaadikulud on väga suured.

Kohtuistungid algasid New Yorgis 18. augustil ning napi nädala eest, 27. septembril luges vandekohus R. Kelly süüdi olevaks üheksas kuriteos, nende hulgas süüdistused alaealiste seksuaalses ärakasutamises, seksikaubanduses, inimröövis, väljapressimises, sunnitööle sundimises ja altkäemaksus.

Mida kõike R. Kelly käitumise kohta kohtuistungitel sõna saanud tunnistajatelt-ohvritelt (kokku 11 ohvrit, 34 tunnistajat) kuulda oli?