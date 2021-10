„Õpetajad on olnud liiga tagasihoidlikud ja leplikud, tuleb teha kõvemat häält! Kui meil on väsinud, ületöötanud ja madalapalgalised õpetajad, siis on neil lõpuks kõigest siiralt ükskõik,“ hoiatab Matis Pedak (30), kuigi tema puhul see veel nii pole.

Kolm aastat tagasi vahetas ta vangivalvuri töö õpetajakutse vastu, sest nägi: vaid koolis on tal võimalik noorte jaoks veel midagi ära teha. Kuigi põhiline vastutus noore kuritegelikule teele sattumise ennetamisel lasub kodul, saab kool nii mõndagi ära teha, teab ta.

Pedak arvab, et streik on ainus võimalus õpetajate palgaprobleemile tähelepanu juhtida. Kui lapsed õpetajate streigi tõttu koju jäävad, siis