Tallinn, meil on probleem

13. aprillil aastal 1970 lendas NASA missioon Apollo 13 Kuu poole. Eri tehniliste viperuste kokkulangemise tõttu tuli raketilt juhtimiskeskusse teade: „Houston, meil on probleem.“

Hiljem ja mõningate mugandustega on muutunud see fraas ingliskeelse kultuuriruumi lahutamatuks osaks. Samas tundub, et see sobib suurepäraselt ka Eesti vabariigi pealinnas valitseva olukorra kirjeldamiseks. Ajal, kui meie edukad idu­ettevõtted on sööstmas raketina laia ilma ning meie digiriik ja kogukonnapõhine mudel löömas globaalselt laineid, tuleb vaadata lähemalt just seda kohta, kus valdav osa neist muudatustest sünnib.