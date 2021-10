Üks läbi aegade võimsamaid postuumseid hüvastijätte

Ühe algse toast’ijana oli U-Roy alusepanija enam kui ühele või kahele stiilile. Toast’imine läks käima Jamaical 70ndate hakul ja tähendas juba olemasolevatele lugudele riimide ja hõigete lisamist. See pani otseselt aluse kohalikule dancehall’ile, kuid samas oli tegu ka ühe kõige varajasema räpi ilminguga, mille kajad ulatusid hiphopi, grime’i, hardcore- ja gängstaräpini välja. Seejuures oli U-Roy hüüdnimi „originaator“. Et tegu on varajase pioneeriga reggae-maailmas, pole ime, et U-Roy karjääri videvikus vastab terve trobikond staare ja legende kõhklemata jaa palvele osaleda tema retrospektiivsel albumil.