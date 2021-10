Minu meelest võiks küll rõõmustada, kuidas tandemi Puuluup veidralt napakas, aga armas ja tubane hüperfolk on lühikese ajaga end Eesti muusika mällu ja tajusse jäädvustanud, ning kuidas see alles nüüd teise albumini jõudnud – kuid, jah, ohtralt kontserte andnud – duo sedavõrd lopsakalt populaarseks on kasvanud.