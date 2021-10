Oh, kaunis paradiisielu ilma Facebookita

Kas ei olnud nii, et esmaspäeva, 4. oktoobri õhtul oleks nagu üle maailma rahu laskunud? Siis, kui Facebook – aga ka Instagram, Messenger, Whatsapp, aga eriti just Facebook – maas oli. Esialgu oli harjumatu, aga siis said aru, et on sootuks mõnus rahulik ja vaikne