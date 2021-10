Naine, kes reisis 72 päevaga ümber maailma

1888. aastal ütles 24aastane naisajakirjanik Nellie Bly The New York Worldi peatoimetajale, et ta tahab üritada lüüa Jules Verne’i romaani „Kaheksakümne päevaga ümber maailma“ peategelase Phileas Foggi rekordit (Bly kohtus reisi ajal ka Verne’i endaga).