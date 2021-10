Rektor Tõnu Viik: „Meil kõigil oleks lihtsam, kui suurem hulk inimesi ühiskonnas saaks aru, mis asi on teadus“

Kas Tallinna Ülikool peaks vastama sellistele naljakatele süüdistustele nagu jutt hobusevaraste koolitamisest? Kuidas mõjutab see ülikooli mainet?

Arvan, et ei tule vastata. Aga kui tahta jälle kusagil pildil olla, siis muidugi võib. Ma arvan, et noorte inimeste hulgas ei ole Tallinna ­Ülikooli mainel viga midagi. Meil oli sellel aastal kõige suurem konkurss õppima asumiseks võrreldes teiste Eesti ülikoolidega. Vanema põlvkonna mälus on veel Tallinna Ülikooli loomise aja draamat ja hirmu, et ega selle tõttu äkki Tartu Ülikool ära ei kao või Tehnikaülikooli tähtsus vähene. Ja veel ühe vastanduse on tekitanud meie sõnakamad sotsiaal- ja humanitaarteadlased, kelle mõtted pole alati kõigile meeltmööda olnud. Aga see on olnud väärt panus meie ühiskondlikku debatti.

Kuidas maandab Tallinna Ülikool riski, mis võib välisüliõpilastega kaasneda, et nad kasutavad ülikooli pääsemist ainult migratsioonipumbana?

On tõsi, et ­üliõpilaskandidaatide hulka pressivad ennast inimesed, kelle motiiv ei ole õppida, vaid saada viisa Euroopa Liitu sisenemiseks mingitel muudel põhjustel.