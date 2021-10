Eestit ähvardab „Danske 2” ehk rahapesu on kolinud krüptosse

„Eesti on üks esimesi riike, kes on kehtestanud virtuaalvääringute registreerimise kohustuse. See ei tähenda, et see on läinud väga hästi. Paljud on kohustust rikkunud, siia on tulnud palju hämaraid tegelasi ning on ka tegutsemislitsentse ära võetud,” ütles Evestus Ekspressi krimikonverentsi arutelus.

Usutlust aastaid juhtiva riigiprokurörina rahapesu uurimise eest vastutanud Evestusega juhtis Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler.

Juba palju aastaid räägitakse “mustadest” miljarditest, mis läbi Eesti ja teiste Balti riikide idast läände on voolanud. Samal ajal ei ole aga mitte kedagi selle eest kinni nabitud ja mitmed suured uurimised on aga vastu taevast lennanud. Miks see nii on ja mida teha?

Arutelus lahati veel Danske kaasust, rahapesuga võitlemise poliitilist poolt. Evestus paljastas ka, mil moel on püütud talle meelehead pakkuda, et ta ülisuured summad kahtlast raha aresti alt vabastaks.

Video krimifestivalil toimunud arutelust on nähtav Ekspressi tellijatele. Kasuta võimalust ja haara sooduskampaaniast!