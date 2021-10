Renee Nahkur arvab, et senised uuringud ja soostereo­tüübid pole maalinud lähisuhtevägivallast päris adekvaatset pilti. Ta põhjendab oma arvamust eluliste näidetega oma tööst ja pakub lahendusi.

"Nii meestel kui ka naistel suud peas ja käed küljes. Minu juurde satuvad paarid, kes ei oska konflikte lahendada," tõdeb Nahkur. "On mehi, kes vinguvad ja näägutavad partneri kallal. On naisi, kes partnerit tõukavad ja füüsiliselt kallale lähevad. Üks joob, et saada julgust öelda välja, mis hingel, teine joob, et julgeda kuulata. Pikaajaline pinge suhtes muutub krooniliseks valvelolekuks uue tüli ootuses, mille tulemusena tõlgendatakse ka üksteise normaalseid sõnumeid pahatahtlikena