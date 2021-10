Terapeut ootab murdepunkti: on näägutavaid mehi ja naisi, kes partnerile kallale lähevad. On aeg rääkida sootust lähisuhtevägivallast

Renee Nahkur arvab, et senised uuringud ja soostereo­tüübid pole maalinud lähisuhtevägivallast päris adekvaatset pilti. Ta põhjendab oma arvamust eluliste näidetega oma tööst ja pakub lahendusi.

"Tajun oma töös, et senine avalik arutelu justkui sedastaks, et ainult üks sugu teeb teisele soole liiga. Üks sugu on pahade iseloomu- ja käitumisomadustega ja teisel sool need düsfunktionaalsed omadused puuduvad üldse. Meest ja naist ei tohiks teineteisele vastandada, nad võiksid suhtes teineteist täiendada. Armukadedus, kättemaks, pettumus, viha, kurbus, valetamine, manipulatsioon – need ei sõltu soost," räägib Nahkur.

Enamasti jõuavad tema juurde paarid, kes ei oska pikalt vindunud pingelises suhtes tekkinud konflikte lahendada. Neis olukordades pole sool mingit pistmist, abi ja mõistmist vajavad mõlemad.

"Rääkides situatsioonilisest lähisuhtevägivallast on nii meestel kui ka naistel suud peas ja käed küljes," tõdeb Nahkur. "On mehi, kes vinguvad ja näägutavad partneri kallal. On naisi, kes partnerit tõukavad ja füüsiliselt kallale lähevad."

Kuid kas oleme ühiskonnas selliseks käsitluseks valmis?