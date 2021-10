GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Koroonapassid on paras nali

HÕIMUVENDLUS EDENEB Eesti ja Soome toiduhinnad on hakanud võrdsustuma, teatas ERR. See on hea, et jälle on üks asi, mis laseb meil endid soomlastega võrdsena tunda. Midagi on veel jäänud võrdsustamata... ahjaa, palgad vist?

GO, LEGO! Taani mänguasjatootja Lego lõpetab oma toodete märgistamise siltidega „tüdrukutele“ ja „poistele“, samuti ei saa Lego kodulehel enam tüdrukute ja poiste mänguasju eraldi otsida. Kõik ikka selleks, et lõpetada soostereotüüpide taastootmine.

KOROONAPASSID KUI NALI Kui paljudes baarides, restoranides, klubides, kohvikutes koroonadokumente päriselt kontrollitakse ja kui paljudes mööda minnes, pilku peale visates? Ütleks, et suhe on 90 : 10 viimaste kasuks.

VALIMISED Oh mis rõõm, et nad sel nädalal ära toimuvad! Saab avaliku ruumi lõpuks fotošopitud hiigelnägudest puhtaks ja julgetakse ehk midagi ette võtta üha halveneva koroonaolukorraga.

Nädala sõna: nuriinvesteering Eesti investorid, kelle rahad Swedbank 14 aastat tagasi lubatud perspektiivikate arendusmaade asemel väärtusetutesse Rumeenia põllumaadesse pani, on pärast kuut aastat pangaga kohtus käimist oma hagi tagasi võtnud, sest saavutasid viimaks kokkuleppe. Milline oli nuriinvesteeringuks osutunud ettevõtmisse 8,7 miljonit eurot pannud inimeste ja panga vahelise kokkuleppe sisu, jääb saladuseks.