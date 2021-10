Euroopa uus juht ei tule ei Saksamaalt ega Prantsusmaalt

On see Itaaliale alles üks võitude aasta. Suurim neist mõistagi suvine triumf Londonis, kus jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalis tõmmati kott pähe inglastele.

Kuid niisamuti olid itaallased esikohal Eurovisioni lauluvõistlusel, kus noppis esikoha eestlasigi hullutav Måneskin. Ning mõistagi kukkus Itaaliale medaleid ka veel suveolümpialt – 10 kulda, 10 hõbedat ja 20 pronksi. Pealekauba on Saku Suurhallis müdistanud võrkpallikoondis Euroopa meister.

Kuid vahest suurima võidu sai Itaalia hoopis aasta alguses, kui riigi etteotsa tõusis mees, keda ingliskeelne meedia armastab ikka ja jälle Super Marioks kutsuda.

Pankurihärra Mario Draghi, kes tassis Euroopa Liidu läbi sügava eurokriisi, on alates veebruarist oma kodumaa peaminister. Ning tema ülesanne on päästa riik, mis pole kümnenditagusest finantskriisist tänaseni õieti toibunud. Draghi esimese kolmveerandi aasta töö on olnud enam kui muljetavaldav.