Ühel õhtul 1989. aasta lõpus istusid Ülo Nugis ja Siim Kallas NSV Liidu ülemnõukogu saadikuid majutanud hotellis Moskva ning arutasid maailma asju. Kui kellaaeg oli juba päris hiline ja vestlus hoogne, üllatas Nugis vestluskaaslast kahe avaldusega.

„Esiteks rääkis Nugis, et ta väga tahab saada Eesti presidendiks. Ma ütlesin vastuseks, et kulla sõber, meil on ju veel vabariigini tükk maad minna!“ meenutab Siim Kallas. „Ja teiseks teatas Nugis, et tema arvates peab