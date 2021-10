Kibe lahkuminek poliitikas

Isegi kui formaalselt on Poola-­Ameerika ajaloolane Anne Applebaum ajakirjanik, siis kirjutab ta nagu poliitik. Ta ei vaata kõrvalt, vaid sätib ennast otse poliitika tegemise sisse. Ta on osaline, mitte pelgalt analüüsija. „Olime Viktor Orbáni ja Boris Johnsoniga ühel poolel,“ sätib Applebaum lava paika. See ei ole lihtsalt kujund ja ta ei viita pelgalt sellele, et tema, Orbán, Johnson või Kaczyński jagasid ühiseid poliitilisi vaateid. Suur osa raamatu tegelasi on otseses mõttes Applebaumi endised – rõhutades just sõna „endised“ – kolleegid, sõbrad ja võitluskaaslased. Kui Applebaum trehvab Boris Johnsonit, siis viipavad nad üksteisele ja lähevad pubisse juttu ajama.