Ilmub Eesti Ekspressi eksklusiivne äriajakiri Magnaat

Hea lugejana oled juba kursis, et idufirmade juhid on hakanud poliitikuid aktiivselt toetama. Sellest, miks nad seda teevad ja mida nad täpselt selle toetusega ootavad, pole nad varem nii avameelselt rääkinud. Nüüd on nad oma hinge meile avanud ja suud puhtaks rääkinud.

Börsile tulevast idufirmast TextMagic, mis viib seni peamiselt USA turul toimetanud SMSid börsile. Sest raha on eestlastel juba nii palju, et ajab üle ääre. Enefit Greeni rekordeid murdnud IPOst, mis märgiti neli korda üle ja kuidas see kogu ülejäänud Tallinna börsi aktsiaid mõjutas.

Sellest, miks ükssarvikud oma miljonid Ukrainasse viivad ja millist kogemuspoodi peab Pipedrive'i miljardifirmaks seilanud Ragnar Sassi ukrainlannast abikaasa Vitalia. Kui oled oodanud poodi kus kleidi ostu ajal saaks Ragnar Sassilt endalt kokteilisõõmu, siis nüüd on see tehtud. Mine aga Tallinna vanalinna ja otsi üles Design Hata.

Juttu tuleb Eesti edukaimast lennufirmast. Ei, me ei kirjuta Nordicast! Vaid kasumis olevast lennufirmast NyxAir. Täitsa tubli lennufirma ja väga hea konkurent riigifirmale. Nendega lendaks Kuressaarde ja kaugemalegi.

Tasahilju on supertehinguid teinud ärimees Lauri Meidla, kes on olnud nii rekordeid purustanud Saunumi kui ka Eesti ühele suurimale ehitusfirmale, Merko, kannale astunud Hepsori taga. Ja hoolimata tõeliselt edukatest tehingutest soovib Meilda hoopis värsse kirjutada ja maailma mõtestada. Muide, kui sul on ses osas oma tähelepanekuid, ära ole kitsi. Mine vaata tema kunsti ja mõtesta koos Meidlaga.

Edukate investorite ämbritest. Nii avaldab oma uskumatuna näiva parima ja halvima investeeringu Eesti üks edukamaid investoreid, Raivo Hein. Temale tasakaaluks annab oma sõna ka viimasel ajal aina kuulatavamaks saava podcasti Blondcast juht Katri Teller. Muide tema investeerimissoovitust peaks kuulama ka need kellel veel ühtegi senti pole säästetud.